Ощадбанк виграв справу у суді на 750 млн гривень

"Ощадбанк" виграв у Верховному Суді справу про скасування незаконних судових рішень на суму понад 750 млн гривень. Про це повідомили у прес-службі банку.

Повідомляється, що своїм рішенням Верховний Суд повністю задовольнив касаційну скаргу "Ощадбанку" та скасував попередні судові рішення про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ "ТММ-Енергобуд" та закриття провадження у справі.

"Оскаржуваною мировою угодою в зазначеній справі було передбачено списання (прощення) боргу перед "Ощадбанком" на суму більше 750 мільйонів гривень… Верховний Суд підтримав законну позицію "Ощадбанку", скасував судові рішення про затвердження сумнівної мирової угоди та направив справу для подальшого розгляду до суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

"ТММ-Енергобуд" - девелоперсько-будівельна компанія. У 2016 році "Укрсоцбанк", "Ощадбанк" і ПУМБ почали процес стягнення боргів з компанії. У травні 2019 року Голосіївський районний суд наклав арешт на ЖК "Сонячна брама" - найбільш відомий об’єкт ТММ.

Нагадаємо, у 2019 році "Ощадбанк" виграв спір у "Укртелекому" щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн. Того ж року "Ощадбанк" здобув перемогу над Росією у справі на 1,3 млрд доларів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2020 році Кабінет міністрів планує переглянути Стратегію розвитку державних банків. Зокрема, в оновленій стратегії буде передбачено більш швидке скорочення державної частки в банках і питомої ваги непрацюючих кредитів.