Ощадбанк может вступить в Фонд гарантирования вкладов: что это значит

Нормами законопроекта предлагается отменить государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке и распространить механизм гарантирования вкладов физических лиц вкладчиков банка.

При этом предлагается, что после вхождения Ощадбанка в Фонд государство продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам за счет ФГВФЛ (сейчас 200 тысяч гривен). Кроме того, если по вкладу, привлеченным Ощадбанком до дня обретения им статуса участника Фонда, Фонд не возмещает средства, такой вклад гарантируется государством. Эти нормы будут действовать в течение шести месяцев после вхождения банка в Фонд.

Напомним, по состоянию на 1 марта членами Фонда гарантирования вкладов физических лиц были 72 банка, в которых было 609,2 млрд гривен вкладов физических лиц. Под гарантии (до 200 тысяч гривен) подпадали вклады на сумму 352,8 млрд гривен. Вклады физических лиц в Ощадбанке составили 77,2 млрд гривен.