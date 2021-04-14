Ощадбанк може вступити до Фонду гарантування вкладів: що це означає

Нормами законопроекту пропонується скасувати державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку та поширити механізм гарантування вкладів фізичних осіб на вкладників банку.

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанку до Фонду держава продовжить гарантувати усі раніше залучені вклади. Це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом за рахунок ФГВФО (зараз 200 тисяч гривень). Крім того, якщо за вкладом, залученим Ощадбанк до дня набуття ним статусу учасника Фонду, Фонд не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою. Ці норми будуть діяти протягом шести місяців після входження банку до Фонду.

Нагадаємо, станом на 1 березня членами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб були 72 банки, в яких було 609,2 млрд гривень вкладів фізичних осіб. Під гарантії (до 200 тисяч гривень) підпадали вклади на суму 352,8 млрд гривень. Вклади фізичних осіб в Ощадбанку становили 77,2 млрд гривень.