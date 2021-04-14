Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантии

Кабинет министров планирует одобрить законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка депозиты физических лиц будут возмещаться в сумме до 200 тысяч гривен.

Нормами законопроекта предлагается отменить государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке и распространить механизм гарантирования вкладов физических лиц на вкладчиков банка.

При этом предлагается, что после вхождения Ощадбанка в Фонд государство в течение шести месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам за счет Фонда (сейчас 200 тысяч гривен).

Также проектом закона предлагается установить для Ощадбанку размер первоначального сбора в ФГВФЛ на уровне 1% своего регулятивного капитала.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, сейчас проводится работа по привлечению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанк, условием которого должно стать полноценное участие Ощадбанка в системе гарантирования вкладов физических лиц.