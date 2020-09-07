Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственный банк будет работать на равных условиях с другими украинскими банками

Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года. Это предложение нуждается в имплементации на уровне закона.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.