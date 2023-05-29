Ощадбанк продовжив термін платіжних карток: названа нова дата

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані прес-службу банку.

"Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно", - йдеться в повідомленні. Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.