UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ощадбанк продовжив термін платіжних карток: названа нова дата

Фото: Ощадбанк продовжив дію платіжних карток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані прес-службу банку.

"Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Нагадаємо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

Ощадбанк є одним з лідерів за виплатами пенсіонерам. Станом на 1 травня 2023 року пенсії в банку отримують 2,907 млн осіб (35,0% від тих, хто обслуговується в банках України).

Крім того, мережа відділень Ощадбанку є другою з чисельністю в Україні - 1183 відділення. У 2023 році банк припинив їх скорочувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанкбанки