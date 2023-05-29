Ощадбанк продлил срок платежных карт: названа новая дата

Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ. Продление будет действовать автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы банка.

"Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно", - говорится в сообщении. Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.п., добавили в пресс-службе.