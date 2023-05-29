RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ощадбанк продлил срок платежных карт: названа новая дата

Фото: Ощадбанк продлил действие платежных карт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ. Продление будет действовать автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы банка.

"Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно", - говорится в сообщении.

Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.п., добавили в пресс-службе.

Напомним, количество активных платежных карт в Украине за I квартал выросло на 2% до 47,2 млн.

Ощадбанк является одним из лидеров по выплатам пенсионерам. По состоянию на 1 мая 2023 года пенсии в банке получают 2,907 млн человек (35,0% обслуживаемых в банках Украины).

Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанкбанки