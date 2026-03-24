"Ощадбанк" приостановил ввоз валюты из ЕС: он единственный имеет такую лицензию

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион заявил, что банк приостановил ввоз наличной валюты после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

По его словам, сейчас Ощадбанк не осуществляет поставки наличных из Европейского Союза и работает над новыми безопасными маршрутами доставки.

"С момента инцидента и до сегодняшнего дня мы не осуществляли ввоз наличных средств. Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки (средств - ред.) с учетом рисков, которые мы почувствовали и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты", - отметил Кацион.

Он отметил, что Ощадбанк является единственным коммерческим банком в Украине, который имеет лицензию на ввоз наличной валюты с территории ЕС. Из-за временного прекращения поставок спрос на валюту пока покрывает Национальный банк Украины за счет собственных резервов.

Председатель правления Ощадбанка напомнил, что до полномасштабного вторжения транспортировка наличности осуществлялась авиацией через аэропорт "Борисполь". После 2022 года перевозка происходит автомобильным транспортом примерно раз в неделю.

По данным Кациона, Ощадбанк обеспечил поставки валюты для 39 банков на сумму около 1 млрд долларов и 800 млн евро.

Всего в 2025 году через кассы банка населению было продано около 1,45 млрд долларов и 387 млн евро, в то же время у граждан приобрели 522 млн долларов и 82 млн евро.