Ощадбанк попередив про тимчасову зупинку сервісів: що треба знати клієнтам

02:07 22.03.2026 Нд
2 хв
Сервіси банку не працюватимуть у ніч з 22 на 23 березня
aimg Маловічко Юлія
Фото: Ощадбанк (Flickr.com)

Сервіси Ощадбанку в ніч з 22 на 23 березня не працюватимуть через планові технічні роботи. Тому клієнтів банку попередили про тимчасову паузу.

Затримка в роботі сервісів з 22-23 березня відбудеться з 00:10 до 06:00.

У цей проміжок часу будуть тимчасово недоступні:

  • операції з картками;
  • операції в банкоматах;
  • розрахунки в POS-терміналах та Інтернеті;
  • операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY"

"Роботи проводитимуться вночі, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Це необхідно для оновлення системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури, що допоможе підвищити стабільність і надійність сервісів", - повідомили в банку.

Після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Буковині запрацює перший на заході України мобільний підрозділ "Ощадбанку", який надаватиме банківські послуги у віддалених громадах.

Ще повідомлялося, що відсотки за депозитами можуть впасти. Протягом квітня та травня середні ставки за гривневими вкладами можуть впасти на 0,5%

Також ми писали, що в Україні з'явився новий цифровий банк без відділень під назвою "Юте Банк". Він створений на базі неплатоспроможного "РВС Банк".

