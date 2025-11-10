"Ощадбанк" оновлює сервіси: що зміниться для клієнтів уже в листопаді

Перевипуск карток і цифрові сервіси

Тепер клієнти зможуть перевипустити наявну картку та перетворити її на цифрову без пластикового носія. Нова карта одразу буде доступною у додатку "Мобільний Ощад".

Крім того, завдяки інтеграції з Дія.Підпис, користувачі зможуть підписувати документи під час відкриття рахунку прямо в мобільному додатку.

Преміальні картки у трьох валютах

Оновлення торкнулося й преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite - вони стануть цифровими. Клієнти зможуть оформляти їх у:

гривні;

доларах;

євро.

За словами банку, це спростить розрахунки за кордоном.

ОщадPay на iPhone

Ще одне нововведення стосується OschadPay на iPhone. Власники торгових точок тепер можуть приймати безконтактні платежі без POS-термінала, лише за допомогою смартфона.

Мета змін

У пресцентрі банку наголосили, що зміни впроваджуються для спрощення операцій та покращення сервісу клієнтів, щоб усі транзакції проходили швидше та зручніше.

"Ощадбанк" оновлює свої сервіси (фото: "Ощадбанк"/Facebook)