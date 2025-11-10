"Ощадбанк" оновлює сервіси: що зміниться для клієнтів уже в листопаді

Державний "Ощадбанк" повідомив про низку важливих змін для своїх клієнтів, які набудуть чинності вже у листопаді 2025 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Ощадбанку" у Facebook.
Тепер клієнти зможуть перевипустити наявну картку та перетворити її на цифрову без пластикового носія. Нова карта одразу буде доступною у додатку "Мобільний Ощад".
Крім того, завдяки інтеграції з Дія.Підпис, користувачі зможуть підписувати документи під час відкриття рахунку прямо в мобільному додатку.
Оновлення торкнулося й преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite - вони стануть цифровими. Клієнти зможуть оформляти їх у:
За словами банку, це спростить розрахунки за кордоном.
Ще одне нововведення стосується OschadPay на iPhone. Власники торгових точок тепер можуть приймати безконтактні платежі без POS-термінала, лише за допомогою смартфона.
У пресцентрі банку наголосили, що зміни впроваджуються для спрощення операцій та покращення сервісу клієнтів, щоб усі транзакції проходили швидше та зручніше.
