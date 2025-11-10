UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Ощадбанк" оновлює сервіси: що зміниться для клієнтів уже в листопаді

Ощадбанк оголосив про зміни (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Державний "Ощадбанк" повідомив про низку важливих змін для своїх клієнтів, які набудуть чинності вже у листопаді 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Ощадбанку" у Facebook.

Перевипуск карток і цифрові сервіси

Тепер клієнти зможуть перевипустити наявну картку та перетворити її на цифрову без пластикового носія. Нова карта одразу буде доступною у додатку "Мобільний Ощад".

Крім того, завдяки інтеграції з Дія.Підпис, користувачі зможуть підписувати документи під час відкриття рахунку прямо в мобільному додатку.

Преміальні картки у трьох валютах

Оновлення торкнулося й преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite - вони стануть цифровими. Клієнти зможуть оформляти їх у:

  • гривні;
  • доларах;
  • євро.

За словами банку, це спростить розрахунки за кордоном.

ОщадPay на iPhone

Ще одне нововведення стосується OschadPay на iPhone. Власники торгових точок тепер можуть приймати безконтактні платежі без POS-термінала, лише за допомогою смартфона.

Мета змін

У пресцентрі банку наголосили, що зміни впроваджуються для спрощення операцій та покращення сервісу клієнтів, щоб усі транзакції проходили швидше та зручніше.

"Ощадбанк" оновлює свої сервіси (фото: "Ощадбанк"/Facebook)

Читайте також про те, що влітку "Ощадбанк" розпочав новий проект із запуску власного варіанту штучного інтелекту для спілкування з людьми. У рамках цього українців попросили допомогти вибрати найкращого ШІ-консультанта.

Раніше ми писали про те, що "Ощадбанк" вимагає від Росії компенсації за втрачені активи. У разі відмови справу передадуть до міжнародного арбітражу.

ОщадбанкБанки