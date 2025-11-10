"Ощадбанк" обновляет сервисы: что изменится для клиентов уже в ноябре

Государственный "Ощадбанк" сообщил о ряде важных изменений для своих клиентов, которые вступят в силу уже в ноябре 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Ощадбанка" в Facebook.
Теперь клиенты смогут перевыпустить имеющуюся карту и превратить ее в цифровую без пластикового носителя. Новая карта сразу будет доступна в приложении "Мобильный Ощад".
Кроме того, благодаря интеграции с Дія.Підпис, пользователи смогут подписывать документы при открытии счета прямо в мобильном приложении.
Обновление коснулось и премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite - они станут цифровыми. Клиенты смогут оформлять их в:
По словам банка, это упростит расчеты за рубежом.
Еще одно нововведение касается OschadPay на iPhone. Владельцы торговых точек теперь могут принимать бесконтактные платежи без POS-терминала, только с помощью смартфона.
В пресс-центре банка отметили, что изменения внедряются для упрощения операций и улучшения сервиса клиентов, чтобы все транзакции проходили быстрее и удобнее.
