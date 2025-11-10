RU

"Ощадбанк" обновляет сервисы: что изменится для клиентов уже в ноябре

"Ощадбанк" объявил об изменениях (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Государственный "Ощадбанк" сообщил о ряде важных изменений для своих клиентов, которые вступят в силу уже в ноябре 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Ощадбанка" в Facebook.

Перевыпуск карт и цифровые сервисы

Теперь клиенты смогут перевыпустить имеющуюся карту и превратить ее в цифровую без пластикового носителя. Новая карта сразу будет доступна в приложении "Мобильный Ощад".

Кроме того, благодаря интеграции с Дія.Підпис, пользователи смогут подписывать документы при открытии счета прямо в мобильном приложении.

Премиальные карты в трех валютах

Обновление коснулось и премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite - они станут цифровыми. Клиенты смогут оформлять их в:

  • гривне;
  • долларах;
  • евро.

По словам банка, это упростит расчеты за рубежом.

ОщадРау на iPhone

Еще одно нововведение касается OschadPay на iPhone. Владельцы торговых точек теперь могут принимать бесконтактные платежи без POS-терминала, только с помощью смартфона.

Цель изменений

В пресс-центре банка отметили, что изменения внедряются для упрощения операций и улучшения сервиса клиентов, чтобы все транзакции проходили быстрее и удобнее.

"Ощадбанк" обновляет свои сервисы (фото: "Ощадбанк"/Facebook)

Читайте также о том, что летом "Ощадбанк" начал новый проект по запуску собственного варианта искусственного интеллекта для общения с людьми. В рамках этого украинцев попросили помочь выбрать лучшего ИИ-консультанта.

Ранее мы писали о том, что "Ощадбанк" требует от России компенсации за потерянные активы. В случае отказа дело передадут в международный арбитраж.

