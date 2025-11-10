"Ощадбанк" обновляет сервисы: что изменится для клиентов уже в ноябре

Перевыпуск карт и цифровые сервисы

Теперь клиенты смогут перевыпустить имеющуюся карту и превратить ее в цифровую без пластикового носителя. Новая карта сразу будет доступна в приложении "Мобильный Ощад".

Кроме того, благодаря интеграции с Дія.Підпис, пользователи смогут подписывать документы при открытии счета прямо в мобильном приложении.

Премиальные карты в трех валютах

Обновление коснулось и премиальных карт Visa Platinum и Visa Infinite - они станут цифровыми. Клиенты смогут оформлять их в:

гривне;

долларах;

евро.

По словам банка, это упростит расчеты за рубежом.

ОщадРау на iPhone

Еще одно нововведение касается OschadPay на iPhone. Владельцы торговых точек теперь могут принимать бесконтактные платежи без POS-терминала, только с помощью смартфона.

Цель изменений

В пресс-центре банка отметили, что изменения внедряются для упрощения операций и улучшения сервиса клиентов, чтобы все транзакции проходили быстрее и удобнее.

"Ощадбанк" обновляет свои сервисы (фото: "Ощадбанк"/Facebook)