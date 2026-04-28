Ощадбанк готують до приватизації? Що передбачає меморандум з МВФ

Головне:

Уряд має переглянути стратегію розвитку держбанків згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом.

Державні банки мають оновити свої стратегії до кінця року.

Приватизацію великих системних банків, імовірно, розглядатимуть після війни.

Один зі сценаріїв – часткове зменшення частки держави або вихід на IPO.

У середньостроковій перспективі очікується план скорочення ролі держави в банківському секторі.

За словами Юрія Каціона, Міністерство фінансів надіслало державним банкам лист щодо перегляду стратегії розвитку відповідно до меморандуму з МВФ.

У документі йдеться, що державні банки мають оновити свої стратегії до кінця року, зокрема і в питанні приватизації.

Каціон зазначив, що під час активної фази війни складно очікувати високу вартість приватизації будь-якого банку, а рішення щодо моделі приватизації є компетенцією уряду.

За словами CEO Ощадбанку, великі системні банки доцільно приватизувати після війни – можливо, частково, а можливо, із комбінацією виходу на українське IPO.

Він також висловив переконання, що в середньостроковій перспективі з’явиться план приватизації або зменшення частки держави в банківській системі.