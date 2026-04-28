Ощадбанк готують до приватизації? Що передбачає меморандум з МВФ

Приватизація Ощадбанку може відбутися після завершення активної фази війни, а до того уряд має оновити стратегію розвитку державних банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю з CEO банку Юрієм Каціоном.
Головне:
За словами Юрія Каціона, Міністерство фінансів надіслало державним банкам лист щодо перегляду стратегії розвитку відповідно до меморандуму з МВФ.
У документі йдеться, що державні банки мають оновити свої стратегії до кінця року, зокрема і в питанні приватизації.
Каціон зазначив, що під час активної фази війни складно очікувати високу вартість приватизації будь-якого банку, а рішення щодо моделі приватизації є компетенцією уряду.
За словами CEO Ощадбанку, великі системні банки доцільно приватизувати після війни – можливо, частково, а можливо, із комбінацією виходу на українське IPO.
Він також висловив переконання, що в середньостроковій перспективі з’явиться план приватизації або зменшення частки держави в банківській системі.
