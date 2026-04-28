Ощадбанк готовят к приватизации? Что предусматривает меморандум с МВФ

Приватизация Ощадбанка может произойти после завершения активной фазы войны, а до того правительство должно обновить стратегию развития государственных банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с CEO банка Юрием Кационом.
Главное:
По словам Юрия Кациона, Министерство финансов направило государственным банкам письмо о пересмотре стратегии развития в соответствии с меморандумом с МВФ.
В документе говорится, что государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года, в том числе и в вопросе приватизации.
Кацион отметил, что во время активной фазы войны сложно ожидать высокую стоимость приватизации любого банка, а решение о модели приватизации является компетенцией правительства.
По словам CEO Ощадбанка, крупные системные банки целесообразно приватизировать после войны - возможно, частично, а возможно, с комбинацией выхода на украинское IPO.
Он также выразил убеждение, что в среднесрочной перспективе появится план приватизации или уменьшения доли государства в банковской системе.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.