Ощадбанк готовят к приватизации? Что предусматривает меморандум с МВФ

10:51 28.04.2026 Вт
2 мин
В правительстве готовят обновление стратегии госбанков, которое будет включать вопросы приватизации
aimg Анастасия Мацепа
Фото: в Ощадбанке допускают приватизацию после завершения войны (Getty Images)

Приватизация Ощадбанка может произойти после завершения активной фазы войны, а до того правительство должно обновить стратегию развития государственных банков.

Главное:

  • Правительство должно пересмотреть стратегию развития госбанков согласно меморандуму с Международным валютным фондом.
  • Государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года.
  • Приватизацию крупных системных банков, вероятно, будут рассматривать после войны.
  • Один из сценариев - частичное уменьшение доли государства или выход на IPO.
  • В среднесрочной перспективе ожидается план сокращения роли государства в банковском секторе.

По словам Юрия Кациона, Министерство финансов направило государственным банкам письмо о пересмотре стратегии развития в соответствии с меморандумом с МВФ.

В документе говорится, что государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года, в том числе и в вопросе приватизации.

Кацион отметил, что во время активной фазы войны сложно ожидать высокую стоимость приватизации любого банка, а решение о модели приватизации является компетенцией правительства.

По словам CEO Ощадбанка, крупные системные банки целесообразно приватизировать после войны - возможно, частично, а возможно, с комбинацией выхода на украинское IPO.

Он также выразил убеждение, что в среднесрочной перспективе появится план приватизации или уменьшения доли государства в банковской системе.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

