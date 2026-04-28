Ощадбанк готовят к приватизации? Что предусматривает меморандум с МВФ

Правительство должно пересмотреть стратегию развития госбанков согласно меморандуму с Международным валютным фондом.

Государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года.

Приватизацию крупных системных банков, вероятно, будут рассматривать после войны.

Один из сценариев - частичное уменьшение доли государства или выход на IPO.

В среднесрочной перспективе ожидается план сокращения роли государства в банковском секторе.

По словам Юрия Кациона, Министерство финансов направило государственным банкам письмо о пересмотре стратегии развития в соответствии с меморандумом с МВФ.

В документе говорится, что государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года, в том числе и в вопросе приватизации.

Кацион отметил, что во время активной фазы войны сложно ожидать высокую стоимость приватизации любого банка, а решение о модели приватизации является компетенцией правительства.

По словам CEO Ощадбанка, крупные системные банки целесообразно приватизировать после войны - возможно, частично, а возможно, с комбинацией выхода на украинское IPO.

Он также выразил убеждение, что в среднесрочной перспективе появится план приватизации или уменьшения доли государства в банковской системе.