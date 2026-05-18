Ощадбанк домігся скасування депортації своїх інкасаторів з Угорщини

Причиною для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення органу з питань конституційного захисту Угорщини. Відомство відкликало свої попередні висновки, згідно з якими українські громадяни нібито становили загрозу для національної безпеки країни.

Угорська сторона ухвалила це рішення самостійно, не очікуючи на завершення судового розгляду в Будапешті. Повідомлення про відкликання звинувачень надійшло вже після того, як Ощадбанк оскаржив попередні обмеження в судовому порядку.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що повне скасування цих обмежень підтверджує правоту фінансової установи.

"Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", - підкреслив він.

Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. Фінустанова повідомила, що вартість вантажу становила 40 млн доларів та 35 млн євро.