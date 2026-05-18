Ощадбанк добился отмены депортации своих инкассаторов из Венгрии

Причиной для принятия такого решения стало официальное сообщение органа по вопросам конституционной защиты Венгрии. Ведомство отозвало свои предыдущие выводы, согласно которым украинские граждане якобы представляли угрозу для национальной безопасности страны.

Венгерская сторона приняла это решение самостоятельно, не дожидаясь завершения судебного разбирательства в Будапеште. Сообщение об отзыве обвинений поступило уже после того, как Ощадбанк обжаловал предыдущие ограничения в судебном порядке.

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что полная отмена этих ограничений подтверждает правоту финансового учреждения.

"Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права", - подчеркнул он.

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля Ощадбанка были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и 9 кг золота. Финучреждение сообщило, что стоимость груза составляла 40 млн долларов и 35 млн евро.