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Ощадбанк будет выдавать ипотеку под 10% полицейским и чиновникам

Новости » Экономика     Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:14
Ощадбанк будет выдавать ипотеку под 10% полицейским и чиновникам
Фото: Сбербанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Льготными кредитами смогут воспользоваться определенные категории граждан

Государственный Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых. Воспользоваться программой могут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, кроме этого, для всех клиентов снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%,

Программа "Конечно, 9,99" была запущена в апреле. Ранее льготный кредит могли получить работники медицинской сферы, сообщили пресс-службе.

Ощадбанк дает кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также кредиты под ипотеку. Программы кредитования первичного рынка разрабатываются отдельно с каждым застройщиком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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