Осенью Россия сократила поставки газа в ЕС на четверть, - Еврокомиссия

Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что в октябре - ноябре Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира Евросоюз получает голубое топливо в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Паоло Джентилони на конференции "Средиземноморские диалоги" .

"Поставки газа из России в октябре и ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия и Алжир поставляют газ в Евросоюз в полном объеме.