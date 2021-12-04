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Осенью Россия сократила поставки газа в ЕС на четверть, - Еврокомиссия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что в октябре - ноябре Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира Евросоюз получает голубое топливо в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Паоло Джентилони на конференции "Средиземноморские диалоги".

"Поставки газа из России в октябре и ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия и Алжир поставляют газ в Евросоюз в полном объеме.

Напомним, Оператор ГТС Украины ранее отмечал, что в октябре транзит российского газа в Европу через украинскую территорию сократился почти на 20%.

Отметим, в ноябре глава компании "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал нежелание "Газпрома" увеличивать поставки в Европу.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЦена на газ