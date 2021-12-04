Восени Росія скоротила поставки газу в ЄС на чверть, - Єврокомісія

Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що в жовтні - листопаді Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком. При цьому з Норвегії та Алжиру Євросоюз отримує блакитне паливо в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Паоло Джентілоні на конференції "Середземноморські діалоги" .

"Постачання газу з Росії в жовтні і листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - сказав єврокомісар.

Він додав, що на сьогодні Норвегія і Алжир постачають газ до Євросоюзу в повному обсязі.