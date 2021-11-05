ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Газпром" за месяц сократил транзит газа по территории Украины на 20%

Новина українською →
Украина, Пятница 05 ноября 2021 17:08
"Газпром" за месяц сократил транзит газа по территории Украины на 20% Фото: "Газпром" сократил поставки газа через территорию Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд куб. м. Это на 623 млн куб. м (на 19%) ниже по сравнению с показателями сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отметили в пресс-службе, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. м. Это ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению (110 млн кубометров).

По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на платформах RBP и GSA, на октябрь 2021 года "Газпром" не только не бронировал дополнительные транзитных мощностей, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей. Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября.

Всего транзит газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 15,9 млн куб. м. Всего в Словакию поступило 22,430 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Польшу - 3,227 млрд куб. м, в Молдову - 2,439 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

"Мы обеспокоены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдову увеличился благодаря новому контракту на поставки газа из РФ. Общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться - в среднем, на начало ноября, 60 млн куб. м в сутки", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

&quot;Газпром&quot; за месяц сократил транзит газа по территории Украины на 20%

Напомним, в октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. м. Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. об.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин