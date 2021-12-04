ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Осенью Россия сократила поставки газа в ЕС на четверть, - Еврокомиссия

Новина українською →
Рим, Суббота 04 декабря 2021 15:55
Осенью Россия сократила поставки газа в ЕС на четверть, - Еврокомиссия Фото: Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони (twitter.com/Radio1Rai)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что в октябре - ноябре Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира Евросоюз получает голубое топливо в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Паоло Джентилони на конференции "Средиземноморские диалоги".

"Поставки газа из России в октябре и ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия и Алжир поставляют газ в Евросоюз в полном объеме.

Напомним, Оператор ГТС Украины ранее отмечал, что в октябре транзит российского газа в Европу через украинскую территорию сократился почти на 20%.

Отметим, в ноябре глава компании "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал нежелание "Газпрома" увеличивать поставки в Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Цена на газ
NEWS
Вторжение в Украину в три этапа: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина"
Вторжение в Украину в три этапа: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина"
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего