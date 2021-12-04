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Восени Росія скоротила поставки газу в ЄС на чверть, - Єврокомісія

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Рим, Субота 04 грудня 2021 15:55
Восени Росія скоротила поставки газу в ЄС на чверть, - Єврокомісія Фото: єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні (twitter.com/Radio1Rai)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що в жовтні - листопаді Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком. При цьому з Норвегії та Алжиру Євросоюз отримує блакитне паливо в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Паоло Джентілоні на конференції "Середземноморські діалоги".

"Постачання газу з Росії в жовтні і листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - сказав єврокомісар.

Він додав, що на сьогодні Норвегія і Алжир постачають газ до Євросоюзу в повному обсязі.

Нагадаємо, Оператор ГТС України раніше зазначав, що в жовтні транзит російського газу до Європи через українську територію скоротився майже на 20%.

Відзначимо, в листопаді глава компанії "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон відзначав небажання "Газпрому" збільшувати постачання в Європу.

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