За осень в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов

Средняя температура воздуха нынешней осени составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, таким образом осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года. В течение сезона было зафиксировано 9 температурных рекордов.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градусов мороза, а теплее всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 31,3 градусов тепла.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор наблюдался каждого месяца.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура ноября 2019 года в Киеве составила 4,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).