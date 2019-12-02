Протягом осені в Києві зафіксовано 9 температурних рекордів

Середня температура повітря цьогорічної осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, таким чином осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано 9 температурних рекордів.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 9,7 градусів морозу, а найспекотніше - 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 31,3 градусів тепла.

Опадів восени у Києві випало 63 мм, що відповідає 47% кліматичної норми. Цьогорічна осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір спостерігався кожного місяця.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура листопада 2019 року у Києві становила 4,6 градусів тепла, що вище за кліматичну норму на 2,5 градусів.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, мряка, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%).