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За осень в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:37
За осень в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Нынешняя осень в Киеве стала второй самой теплой за 139 лет

Средняя температура воздуха нынешней осени составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, таким образом осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года. В течение сезона было зафиксировано 9 температурных рекордов.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 22 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 9,7 градусов мороза, а теплее всего - 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 31,3 градусов тепла.

Осадков осенью в Киеве выпало 63 мм, что соответствует 47% климатической нормы. Нынешняя осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор наблюдался каждого месяца.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура ноября 2019 года в Киеве составила 4,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).

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