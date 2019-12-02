Протягом осені в Києві зафіксовано 9 температурних рекордів

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Цьогорічна осінь у Києві була другою найтеплішою за 139 років

Середня температура повітря цьогорічної осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, таким чином осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано 9 температурних рекордів.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 9,7 градусів морозу, а найспекотніше - 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 31,3 градусів тепла.

Опадів восени у Києві випало 63 мм, що відповідає 47% кліматичної норми. Цьогорічна осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір спостерігався кожного місяця.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура листопада 2019 року у Києві становила 4,6 градусів тепла, що вище за кліматичну норму на 2,5 градусів.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, мряка, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%).