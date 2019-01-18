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ОСБЕ опровергла слова Климкина о совместной с ООН миссии на Донбассе

Новости » Политика    18.01.2019 - 12:05
ОСБЕ опровергла слова Климкина о совместной с ООН миссии на Донбассе
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

ОБСЕ не предлагала направить на Донбасс совместную с ООН миссию

Представители ОБСЕ не предлагали направить на оккупированный Донбасс совместную с ООН миссию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Мартина Сайдика DW.

По словам Сайдика, со стороны ОБСЕ не выдвигались предложения о совместной с ООН миссии на Донбассе. Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Напомним, ранее Климкин заявил, что представители ОБСЕ предлагают создать совместную с ООН миссию на Донбассе.

"Представители ОБСЕ, которые работают на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Эта миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию", - заявил министр.

До этого ОБСЕ пообещала поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс.

"Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете безопасности через несколько недель. Если будет решение о развертывании такой миссии, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки", - заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

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Новости Украины ОБСЕООНМартин сайдик
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