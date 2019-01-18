ОСБЄ спростувала слова Клімкіна про спільну ООН з місію на Донбасі

Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

ОБСЄ не пропонувала направити на Донбас спільну з ООН місію

Представники ОБСЄ не пропонували направити на окупований Донбас спільну з ООН місію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ОБСЄ в тристоронній контактній групі по врегулюванню на сході України Мартіна Сайдика DW.

За словами Сайдика, з боку ОБСЄ не висувалися пропозиції про спільну з ООН місію на Донбасі. Таким чином він відреагував на заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що представники ОБСЄ пропонують створити спільну з ООН місію на Донбасі.

"Представники ОБСЄ, які працюють на мінському майданчику, вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ. Ця місія повинна мати військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію", - заявив міністр.

До цього ОБСЄ пообіцяла підтримку у разі відправки миротворців ООН на Донбас.

"Я обговорював з генеральним секретарем ООН це питання. Також я буду звітувати в Раді безпеки через кілька тижнів. Якщо буде рішення про розгортання такої місії, то ОБСЄ готова використовувати свій досвід на місцях для надання підтримки", - заявив глава ОБСЄ Мирослав Лайчак.