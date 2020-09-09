Без осадков и до +27 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 9 сентября будет без осадков. Температура воздуха прогреется до +27 градусов в южных областях.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Практически на всей территории Украины температура воздуха днем будет колебаться в районе +22 +24 градусов. В Сумской области +20 +22 градуса. Ночью на западе и востоке страны температура воздуха опуститься до +8+10 градусов, в центральных областях +10+12 градусов.

В Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях температура воздуха днем прогреется до +24+26 градусов, ночью +10+12. В Одесской области +25+27 градусов днем и +13+15 ночью.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +10+12.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине существенно изменится от жаркой к прохладной и дождливой.

Вчера в Украине в центральных и северных областях была дождливая погода, температура воздуха днем колебалась от +19 до +29 градусов.