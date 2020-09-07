Снижение температуры и дожди: где в Украине будет ненастная погода

В Украине снизится температура воздуха и пройдут дожди
Погода в Украине 8 сентября существенно поменяется от жаркой к прохладной и дождливой. В ночь на вторник осадки намечаются в Тернопольской, Хмельницкой областях, но уже к утру затронут Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Температура воздуха завтра упадет до +22 градусов. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.
"Утром 8 сентября дожди ожидаются лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, то есть, на Севере. Остальные территории Украины пойдут на работу без зонтов. А днем антициклон еще подпихнет фронт далее и поэтому дожди уже возможны только на Черниговщине, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - отметила Диденко.
Из-за холодного атмосферного фронта температура воздуха в Украине существенно снизится. Тепло будет на Юге и Востоке Украині, там ожидается +29 градусов.
"В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается +18 + 23 градуса. На Востоке и в южной части Украины будет теплая погода. +25 +29 градусов", - написала эксперт.
В Киеве 8 сентября утром будет прохладно и дождливо.
"Температура воздуха во вторник снизится и составит в столице + 20 + 22 градуса, прихватите что-то с длинным рукавом",- посоветовала синоптик.
По словам Диденко, прохладно будет только во вторник, 8 сентября, потом температура воздуха пойдет вверх и нас ждет продолжение "бабьего лета".
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