Украину накроют грозовые дожди в центральных областях

Фото: дождь (РБК-Украина)

Погода в Украине 8 сентября ухудшится из-за дождей в центральных и северных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +29.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях сегодня дожди. Там температура воздуха составит +19+24, а ночью +12+15.

В западных областях сегодня переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит +19+25, а ночью +8+13. На юге страны тоже сухо, днем +26+29, а ночью +15+19. На востоке страны днем +27+29, а ночью +10+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +20+22, а ночью +12+14.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине существенно изменится от жаркой к прохладной и дождливой.

Вчера в стране было солнечно на большей территории, дожди были в западных областях.