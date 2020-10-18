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Без осадков и до +19 тепла: погода в Украине на сегодня

Украина , Воскресенье 18 октября 2020 09:54
Без осадков и до +19 тепла: погода в Украине на сегодня
Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в четверг, 18 октября, будет солнечной в большинстве областей. Температура воздуха прогреется до +19 градусов тепла на юге.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе Украины ожидается более прохладная погода, чем в других регионах. Днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов. Ночью температура опустится от +4 до +7 градусов.

В центральных и северных областях будет от +9 до +14 градусов днем, а ночью температура составит от +5 до +13 градусов.

В юго-восточных областях будет теплее. Днем температура воздуха прогреется до +13 +19 тепла. Ночью ожидается от +11 до +15 градусов.

Без осадков и до +19 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 18 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве ожидается от +9 до +11 тепла, будет солнечно. Ночью температура местами опустится до +5 градусов. В области будет похожая погодная ситуация.

Без осадков и до +19 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 18 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Также РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности преимущественно на востоке страны.

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