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Без опадів і до +19 тепла: погода в Україні на сьогодні

Україна , Неділя 18 жовтня 2020 09:54
Без опадів і до +19 тепла: погода в Україні на сьогодні
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у четвер, 18 жовтня, буде сонячною в більшості областей. Температура повітря прогріється до +19 градусів тепла, на півдні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході України очікується більш прохолодна погода, ніж в інших регіонах. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12 градусів. Вночі температура опуститься від +4 до +7 градусів.

У центральних і північних областях буде від +9 до +14 градусів вдень, а вночі температура становитиме від +5 до +13 градусів.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень температура повітря прогріється до +13 +19 тепла. Вночі очікується від +11 до +15 градусів.

Без опадів і до +19 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 18 жовтня meteo.gov.ua)

У Києві очікується від +9 до +11 тепла, буде сонячно. Вночі температура подекуди знизиться до +5 градусів. В області буде схожа погодна ситуація.

Без опадів і до +19 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 18 жовтня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважно на сході країни.

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