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Дожди с мокрым снегом и температура до +11: погода на выходные

Новости » Общество     13.12.2019 - 15:58
Дожди с мокрым снегом и температура до +11: погода на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве также прогнозируют дождь, днем до +6

Погода в Украине на выходных, 14 и 15 декабря, будет дождливой на большинстве территории, однако температура воздуха вырастет до +11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 14 декабря

В субботу осадки ожидаются почти на всей территории страны, только в Киеве и некоторых западных областях будет сухо и облачно. В Закарпатской, Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +6 градусов, на юге синоптики прогнозируют до +7...+11 тепла.

Ночью заморозки до -1 возможны лишь в Киеве. В северных и восточных областях ночью термометры покажут от 0 до +2 градусов, на юге до +3..+7. В остальных областях ночью температура будет колебаться от +1 до +4.

Дожди с мокрым снегом и температура до +11: погода на выходные

Прогноз на 15 декабря

В воскресенье дожди отступят с запада, но останутся на остальной территории. В западных областях температура будет колебаться от +3 до +8 градусов, на остальной территории от +2 до +6. На юге днем термометры покажут от +8 до +10 градусов.

Ночью термометры покажут в среднем от +1 до +4 градусов, в центральных областях до +3...+5. На юге ночью температура воздуха удержится в пределах +4...+7 градусов.

Дожди с мокрым снегом и температура до +11: погода на выходные

Напомним, ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от -4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до +3 градусов, что около средних многолетних значений.

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