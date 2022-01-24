Осадки по всей стране, кроме юга и морозные ночи: погода в Украине

Завтра, 25 января, по всей Украине, кроме южных регионов - ожидаются осадки. В то же время ночи на западе будут морозными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе, востоке и севере ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночи на западе Украины будут холодными. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня погода будет облачной, однако без осадков. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -6 до -8, а ночью - от -6 до -13.
Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в Украине могут ударить морозы.