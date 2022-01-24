Ударят морозы до -18. В Украину идет новое похолодание

В Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью на большей территории Украины ожидается от -7 до -10, на западе местами от -10 до -18. При этом уже днем 25 января в большинстве областей прогнозируется от -2 до -4.

Во вторник, снег ожидается в Карпатах, местами на востоке страны.

В Киеве завтра ночью от -9 до -11, днем ​​от -5 до -7, ветер 5-10 м/с.

Фото: погода на 25 января в Украине (meteo.gov.ua)