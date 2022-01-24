Ударят морозы до -18. В Украину идет новое похолодание
Фото: погода (Getty Images)
В Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью на большей территории Украины ожидается от -7 до -10, на западе местами от -10 до -18. При этом уже днем 25 января в большинстве областей прогнозируется от -2 до -4.
Во вторник, снег ожидается в Карпатах, местами на востоке страны.
В Киеве завтра ночью от -9 до -11, днем от -5 до -7, ветер 5-10 м/с.
Фото: погода на 25 января в Украине (meteo.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах ударили сильные морозы, и температура воздуха опустилась до -19.