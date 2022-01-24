Опади по усій країні, окрім півдня та морозні ночі: погода в Україні

Завтра, 25 січня, по усій Україні, окрім південних регіонів - очікуються опади. Водночас ночі на заході будуть морозними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня на заході, сході й півночі очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Ночі на заході України будуть холодними. Температура повітря складатиме:
Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня погода буде хмарною, однак без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -6 до -8, а вночі - від -6 до -13.
Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в Україні можуть вдарити морози.