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Опади по усій країні, окрім півдня та морозні ночі: погода в Україні

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 січня, по усій Україні, окрім південних регіонів - очікуються опади. Водночас ночі на заході будуть морозними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході, сході й півночі очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Ночі на заході України будуть холодними. Температура повітря складатиме:

  • на заході вдень від 0 до -8, а вночі - від -10 до -16;
  • на півночі вдень від -4 до -7, а вночі - від -9 до -11;
  • на сході вдень від -2 до -7, а вночі - від -5 до -11;
  • на півдні вдень від -2 до -5, а вночі - від -3 до -7;
  • у центрі вдень від -4 до -7, а вночі - від -6 до -11.

Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня погода буде хмарною, однак без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -6 до -8, а вночі - від -6 до -13.

Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в Україні можуть вдарити морози.

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