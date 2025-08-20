Ось що буде з вашим мозком, якщо ви зробите перерву від тренувань в 2 тижні

Дедалі більше досліджень підтверджують, що фізична активність не лише зміцнює тіло, а й безпосередньо впливає на мозок, допомагаючи йому залишатися молодим і функціональним.

Що може статися з вашим мозком, якщо ви зробите перерву від вправ, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

За даними нейробіологів з Університету Меріленда, аеробні вправи стимулюють такі важливі процеси, як утворення нових нейронів, формування кровоносних судин і захист ключових ділянок мозку, що відповідають за пам'ять, увагу та навчання. Залишатися активним -це не просто порада для фізичного здоров'я, а необхідна умова для підтримки когнітивних здібностей та запобігання віковим змінам.

Як аеробні вправи покращують роботу мозку

Вплив аеробних вправ на мозок виходить далеко за межі фізичної форми. Один з найважливіших ефектів - нейрогенез, тобто утворення нових нейронів замість тих, що відмирають щодня. Завдяки цьому процесу мозок зберігає пластичність, необхідну для запам’ятовування, навчання та адаптації.

Крім того, фізичні вправи сприяють утворенню гліальних клітин, які підтримують нейрони та оптимізують обробку інформації. Цей ефект безпосередньо пов'язаний зі збільшенням припливу крові до мозку. Дослідження Університету Айови показали, що фізична активність стимулює ангіогенез - утворення нових кровоносних судин, що збільшує постачання кисню та поживних речовин до різних ділянок мозку. Оскільки мозок є одним з органів, що споживає найбільше кисню, покращений кровообіг веде до кращої когнітивної функції, концентрації та розумової спритності.

Що відбувається, коли ви припиняєте займатися?

Переваги фізичних вправ не обмежуються лише моментом їх виконання. Завдяки посиленому мозковому кровообігу вони поширюються на весь день. Однак цей ефект не є постійним. У спортсменів, які тренувалися понад 15 років, вже через 10 днів бездіяльності кровообіг мозку знизився у восьми різних регіонах.

Серед найбільш уражених ділянок були:

ті, що відповідають за семантичну пам'ять та розпізнавання облич і предметів;

нижня тім'яна частка , що допомагає інтерпретувати сенсорну інформацію та розпізнавати емоції;

веретеноподібна звивина , важлива для розпізнавання слів та облич;

гіпокамп - ключова ділянка для пам'яті та одна зі структур, яка найбільше страждає при нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера.

Ці висновки підтверджують, що навіть короткий період малорухливого способу життя може мати прямі наслідки для мозкової діяльності, що підкреслює важливість підтримки постійної фізичної активності, навіть якщо вона помірна.