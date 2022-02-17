ОС от Google и лейбл Snoop Dogg в метавселенной: главное из мира технологий за 17 февраля 

Компания Google анонсировала новую операционную систему, которая подойдет слабым компьютерам. Тем временем Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители, а Snopp Dogg планирует перенести лейбл Death Row Records в метавселенную.

Про главные новости из мира технологий за 17 февраля - в материале РБК-Украина .

Как NASA борется с солнечными бурями

Солнечные бури способствуют нагреванию атмосферы, а также влияют на ее плотность.

Недавно Starlink потеряла 40 своих спутников вследствие магнитных бурь. Вероятно, они сгорят в атмосфере Земли во время падения.

Впрочем, солнечные бури могут быть и более разрушительны.

"В худшем случае солнечная буря может иметь экономические последствия, аналогичные урагану 5-й категории или цунами", - заявил доктор Стен Оденвальд из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

Тем временем NASA работает над двумя миссиями, которые получили названия Multi-slit Solar Explorer (MUSE) и HelioSwarm. Они помогут развить понимание солнечной атмосферы и космической погоды

Chrome OS Flex от Google

Операционна система пойдет идеально для слабых компьютеров. Более того, она уже доступна для тестировщиков.

Google в свою очередь обещает безопасность, быструю работу, автоматические обновления и управление из облака.

“Установите Chrome OS Flex на свои ПК и Mac, чтобы они были безопасными, быстро загружались, не тормозили со временем, автоматически обновлялись в фоновом режиме и могли управляться из облака", - пишет пресс-служба Google.

Аналитики назвали самый популярный браузер в 2022 году

Согласно данным аналитической компании StatCounter, в феврале 2022 года с отрывом "побеждает" Google Chrome (65,38%). Следом за ним идет браузер от Apple - Safari (9,84%). Впрочем, его в любой момент может обогнать всем известный Microsoft Edge (9,54%).

Для мобильных устройств рейтинг иной. В тройку попали опять-таки Chrome, Samsung Internet и Safari.

Uber разрешил узнать оценки от водителей

Компания решила расширить конфиденциальную информацию пользователей. Теперь можно узнать какие вам оценки ставили водители после поездок. Для этого достаточно зайти в "Настройки", после этого в разделы "Конфиденциальность" и "Центр конфиденциальности". В соответствующем списке можно увидеть больше информации о своем рейтинге.

Snoop Dogg задумался о развитии лейбла в метавселенной

Snoop Dogg планирует стать лучшим в метавселенной. Рэпер недавно выпустил альбом на технологии блокчейна, теперь же он желает стать популярнее и в виртуальной реальности.

Как отметил Snoop Dogg, он раздумывает над тем, чтобы перевести свой лейбл Death Row Records в метавселенную.

"Мы будем выпускать артистов через метавселенную. Точно так же, как мы сломали индустрию, когда мы были первым независимым (хип-хоп лейблом -ред.), ставшим крупным, я хочу быть первым крупным в метавселенной", - заявил репер.