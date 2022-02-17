Как NASA предугадывает солнечные бури и насколько они могут быть разрушительны

Недавно компания SpaceX потеряла спутники из-за солнечных бурь. Тем временем NASA за последние годы запустило ряд миссий, чтобы предугадывать поведение нашей звезды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Согласно заявлению SpaceX, солнечные бури вызывают нагревание атмосферы, а также увеличивают ее плотность.

Во время недавнего инцидента, Starlink перевела спутники в безопасный режим, чтобы избежать поломок среди аппаратов. Впрочем, 40 спутников так и не вышли из него. Ожидается, что скорее всего они упадут и сгорят в атмосфере Земли.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований определяет геомагнитные бури, как нарушение магнитосферы Земли, которое возникает во время эффективного обмена энергией солнечного ветра со средой вокруг нашей планеты.

Более того, изменения в структуре плотности ионосферы Земли могут привести к нарушениям и блокированию высокочастотного радио или же сверхвысокочастотных спутниковых передач. GPS-навигации так же могут быть повреждены разными сбоями.

"В худшем случае солнечная буря может иметь экономические последствия, аналогичные урагану 5-й категории или цунами", - заявил доктор Стен Оденвальд из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

За словами Оденвальда, в мире существует больше 900 спутников, восстановление которых обойдется от 170 до 230 млрд долларов.

Как NASA борется с магнитными бурями?

В 2006 году NASA запустило миссию STEREO. В рамках нее обсерватории измеряли поток энергии, а также вещества от Солнца к Земле.

Сегодня же управление работает над еще двумя миссиями, а именно: Multi-slit Solar Explorer (MUSE) и HelioSwarm.

"MUSE и HelioSwarm предоставят новое и более глубокое понимание солнечной атмосферы и космической погоды", - заявил Томас Зурбухен, заместитель администратора по науке в НАСА.

Зурбухен добавил, что миссии помогут расширить возможности других гелиофизических миссий управления и обеспечат ученых новым подходом к пониманию Солнца.