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Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители

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Четверг 17 февраля 2022 16:44
Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители Фото: Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Uber расширила конфиденциальную информацию пользователей. Теперь можно узнать какие оценки ставили водители вам после поездок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Uber.

Как узнать свои оценки?

  • для начала нажмите на свой профиль в верхнем правом углу;
  • перейдите в "Настройки";
  • выберите "Конфиденциальность" и "Центр конфиденциальности";
  • пролистайте вниз и в списке "Ваши данные и их защита в Uber" - оберите "Хотите узнать, как вы пользуетесь сервисом Uber?";
  • перейдите к категории с оценками.

Фото: Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители (скріншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Uber может разрешить оплачивать поездки криптовалютой. Также компания недавно осуществила первую в истории человечества доставку еды в космос.

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