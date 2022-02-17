Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители
Фото: Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители (flickr.com)
Компания Uber расширила конфиденциальную информацию пользователей. Теперь можно узнать какие оценки ставили водители вам после поездок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Uber.
Как узнать свои оценки?
- для начала нажмите на свой профиль в верхнем правом углу;
- перейдите в "Настройки";
- выберите "Конфиденциальность" и "Центр конфиденциальности";
- пролистайте вниз и в списке "Ваши данные и их защита в Uber" - оберите "Хотите узнать, как вы пользуетесь сервисом Uber?";
- перейдите к категории с оценками.
Фото: Uber разрешил узнать, какие оценки вам ставили водители (скріншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Uber может разрешить оплачивать поездки криптовалютой. Также компания недавно осуществила первую в истории человечества доставку еды в космос.