Ось чому ніколи не треба знімати взуття в літаку

Експертка з подорожей Кейт Ван Дайк повідомила, що є певні речі, які зовсім не треба знімати в літаку, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Чому саме це робити дуже небажано, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Чому знімати взуття в літаку не треба?

Знімати взуття в літаку та оголювати босі ноги - це дуже неприємно, а ще й небезпечно. Знімаючи взуття в літаку, ви піддаєте свої ноги впливу різноманітних мікробів та потенційних небезпек.

Підлоги літаків рідко ретельно чистяться між рейсами, тому ви можете контактувати з бактеріями, грибками та вірусами, які можуть викликати інфекції, такі як стопа атлета, підошовні бородавки або навіть більш серйозні шкірні інфекції, якщо у вас є порізи або садна.

Рідини тіла, розливи їжі та інші забруднення часто присутні на килимі, що збільшує ризик підхопити щось неприємне. Крім того, сухе повітря та тісне приміщення можуть зробити вашу шкіру більш сприйнятливою до подразнень та тріщин, що ще більше збільшує ризик інфекції.

Хоча ризик підхопити щось серйозне відносно низький для більшості здорових людей, загалом гігієнічніше тримати взуття або принаймні шкарпетки під час польоту, особливо коли ви ходите в туалет.

Забудьте про сильні парфуми

Кейт також попередила, що перебуваючи в літаку, краще "уникати сильних ароматів". Тож, можливо, ви захочете зробити сотню пшиків у Duty Free тим чудовим парфумом, який ви не можете собі дозволити, але якщо він може бути образливим для інших, краще його не використовувати.

"Аромати поширюються далеко й широко, коли ви перебуваєте в закритому просторі, як кабіна літака, і ваш улюблений аромат може бути надмірним для інших", - додала експертка.