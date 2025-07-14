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100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожі

Понеділок 14 липня 2025 16:30
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100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожі Як з України добратись до найближчого аеропорту (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Через закритий повітряний простір українцям доводиться літати з іноземних аеропортів - найближчі з них розташовані всього за 100 кілометрів від кордону.

РБК-Україна розповідає про те, як добратись до аеропортів у Польщі, Словаччині та Молдові, і у скільки обійдеться дорога.

Аеропорти у Польщі

Найближчим до України польським аеропортом є Жешув-Ясенка. Він розташований за 100 км від кордону та приблизно за 170 км від Львова.

Щоб потрапити до нього, спершу потрібно дістатися до Перемишля. Це можна зробити потягами "Укрзалізниці", які курсують зі Львова, Києва, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Вартість квитків коливається від 15,80 до 60,10 євро (772 - 2 939 гривень) залежно від міста виїзду.

Також до Жешува ходять автобуси. Подорож зі Львова триває близько 5 годин, з Києва - орієнтовно 15 годин.

З Перемишля до Жешува можна доїхати електричкою, а вже звідти до самого летовища - автобусами №51, №53 або ще однією електричкою.

Квиток на автобус з Перемишля до Жешува коштує в середньому 351 гривню, на електричку - від 5 євро у 2-му класі (244 гривні) до 11 євро в 1-му класі (гривень). Автобус до аеропорту з Жешува коштує 4,5 злотого (приблизно 51 гривню).

З аеропорту Жешув виконуються як внутрішні рейси (Варшава, Ґданськ, Ольштин), так і міжнародні - до Великої Британії, Хорватії, Ірландії, Болгарії, Нідерландів, Норвегії та США.

100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожіЦіни на квитки УЗ з Києва до Перемишля (скриншот)

Ще один зручний варіант - аеропорт у Любліні, який також розташований за 100 км від кордону з Україною та приблизно за 200 км від Ковеля. Внутрішні рейси звідси виконуються лише до Ґданська та Варшави. З міжнародних напрямків - Італія, Ірландія, Велика Британія, а також сезонно Болгарія та Хорватія.

До Любліна курсують прямі автобуси з Ковеля, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці та Черкас. З міста до аеропорту можна дістатися автобусом №5 або електричкою.

Квиток на автобус з Ковеля до Любліна коштує приблизно 1000 гривень, а ще 5,8 злотого (близько 66 гривень) доведеться заплатити за проїзд до аеропорту.

Аеропорт у Словаччині

Також доволі зручно українцям добиратись з Ужгорода до словацького аеропорту в Кошице. Відстань між містами становить близько 100 кілометрів. Вартість квитка на автобус - 979 гривень, дорога займає близько 4 годин.

Міжнародний аеропорт "Кошиці" є другим за величиною в країні. Звідси відправляються літаки у Прагу, Варшаву, Хургаду, Варну, Родос, Тель-Авів та інші міста.

100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожіЦіна на автобус з Ужгорода в Кошице (скриншот)

Аеропорт у Молдові

З Одеси до аеропорту в Кишиневі всього 200 км. До молдавської столиці курсують прямі потяги з Києва, а також автобуси з Одеси, Запоріжжя, Миколаєва й Чернівців. Найзручніше добиратись - з Одеси: автобус прибуває прямо до аеропорту. Квитки на нього стартують від 1289 гривень, поїздка триває 5 годин.

Вартість квитка на потяг з Києва до Кишинева становить 2 580 гривень за плацкарт, дитяче купе - 3 616 гривень, люкс - 6 713 гривень. Остаточна ціна квитка залежить від дня відправлення. Зазначимо, що раніше ще був потяг зі Львова в Кишинів, але його закрили через відсутність пасажиропотоку.

100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожі

З центру Кишинева до летовища можна доїхати тролейбусом №30. Поїздка коштує 6 леїв, тобто близько 13,74 гривні.

З цього аеропорту доступні рейси до більшості європейських столиць і великих міст, а також до Туреччини й Ізраїлю.

100 км до аеропорту: звідки українцям зараз найзручніше вирушати у подорожіЦіни на автобус з Одеси до Кишинева (скриншот)

Читайте також про те, що не можна перевозити у Польщу та яке покарання передбачено за порушення митних правил.

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