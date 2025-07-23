Ось чому вам краще спати без спідньої білизни: про це знають не всі

Чи спите ви в піжамі, чи віддаєте перевагу більшій свободі? Носите спідню білизну в ліжко, чи вам подобається відчуття її відсутності?

Чому не варто спати в нижній білизні, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram лікаря Девіда Кальєхо.

Чому не варто спати в білизні?

Анестезіолог з Іспанії Девід Кальєхо закликає людей спати без спідньої білизни, стверджуючи, що для цього є важлива причина. У нещодавньому відео на своєму TikTok-акаунті він поділився: "Сон без спідньої білизни корисний для вашого здоров'я. Він може допомогти запобігти інфекціям".

З літом у розпалі багато хто може змінювати свої звички сну, щоб почуватися комфортніше. Експерт із питань здоров'я стверджує, що сон без спідньої білизни може мати медичні переваги.

Чому спати без білизни корисно?

Анестезіолог пояснив, що це стосується як чоловіків, так і жінок, хоча причини для обох статей відрізняються:

Для чоловіків

Кальєхо пояснив, що "яєчкам необхідно бути приблизно на два градуси нижче температури тіла, щоб нормально функціонувати".

За його словами, носіння тісної спідньої білизни вночі може підвищувати температуру в цій зоні, що може вплинути на репродуктивне здоров'я.

"Сон без трусів допомагає тримати яєчка подалі від тіла, прохолодними та повністю функціонуючими", - додав він.

Для жінок

Кальєхо стверджує, що сон без трусиків "зменшує вологість і тертя в інтимній зоні", що може допомогти запобігти таким інфекціям, як кандидоз (молочниця) або бактеріальний вагіноз, краще підтримуючи природний баланс вагінальної флори.

"Мета полягає в тому, щоб дати тілу дихати", - заявляє лікар.

Хоча не існує універсального правила, і кожна людина повинна вибирати те, що для неї найзручніше, є медичні докази, що підтверджують переваги звільнення шкіри від бар'єрів вночі.