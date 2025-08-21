Ось 5 причин ніколи не ходити дома у взутті: вони точно вас запевнять

Чому варто залишати взуття за дверима

Бруд залишається навіть якщо ви його не бачите

По-перше, ваше взуття занесе залишки з вулиці, незалежно від того, чи бачите ви їх, чи ні. Неочевидний бруд може зливатися з нашими килимами та твердими підлогами, залишаючись непоміченим, поки не накопичиться до значних обсягів. Але навіть якщо бруду справді мінімум, все одно залишаться сліди, особливо якщо ви ходите по килиму, який, по суті, зішкрябує бруд з підошви і залишає його у волокнах.

За словами доктора Пріміроуз Фрістоун, мікробіологині з Університету Лестера, "Підошва взуття може виглядати чистою, але зовнішність оманлива".

Вуличне взуття може занести в дім бактерії, грибки, віруси, фекалії тварин, алергени, як-от пилок, і токсичні хімікати, як-от пестициди, які можуть бути пов'язані з досить серйозними проблемами зі здоров'ям.

Доведено, що плетіння килимів може накопичувати цілий спектр алергенів, фекалій, пилку, бактерій, вірусів, цвілі, бруду та пилу, які переносяться на взутті. Ці забруднювачі можуть підійматися в повітря під час прибирання пилососом або навіть просто ходьби по килиму, що може бути проблемою для людей з респіраторними захворюваннями, як-от астма.

Фрістоун рекомендує регулярно пилососити, щоб видаляти пилок, фекалії та деякі спори грибів (а також повсякденний бруд і пил). Але для килимів знадобиться очищення парою або спеціальним мийним засобом.

Підбори також можуть пошкодити поверхню

Навіть якщо ваше взуття бездоганно чисте, його тип все одно може завдати шкоди. Шпильки, зокрема, зосереджують велику вагу в одній точці, і в результаті можуть подряпати вашу підлогу. Взуття з шипами або металевими вставками на підошві, як-от взуття для гольфу чи футболу, також може залишати пошкодження.

Взуття може поширювати неприємні запахи

Крім додаткового бруду, носіння взуття може поширювати по дому небажані запахи, залежно від того, на що ви ненавмисно наступили. Найчастіше це фекалії тварин, але інші неприємні запахи, як-от відходи чи сміттєва рідина, також можуть бути поширеними.

Якщо ви заходите додому в мокрому взутті, то не тільки заносите бруд, але й поширюєте вологу по килиму та твердій підлозі. Це значно підвищує ймовірність появи плям і сприяє росту цвілі на килимах.

Може переносити шкідників і віруси

Взуття може занести в дім більше, ніж ми припускаємо. Деякі яйця шкідників можуть "подорожуват" на підошві й непомітно потрапляти до нашого дому, включно з килимовими міллю та черв'яками.

За словами Адама Харта, професора з наукової комунікації в Університеті Глостершира та члена Королівського ентомологічного товариства (що займається науковим вивченням комах):

"Взуття - це безумовний спосіб проникнення потенційних проблем у наш дім. Маленькі шматочки ґрунту (і гірше...) можуть містити яйця або личинки всіляких істот, а також бактерії та грибки. Здебільшого це, ймовірно, не є великою проблемою, але все одно має сенс не носити вуличне взуття вдома", - каже він.

Залежно від того, на що ми наступили, можливе також перенесення вірусних інфекцій. А якщо у вас є маленькі діти, які граються на підлозі та ненароком тягнуть руки до рота, інфікування може статися дуже легко.

"Бактерії, здатні викликати інфекції, які знаходять на взутті, включають Listeria monocytogenes, золотистий стафілокок, стійкий до метициліну (MRSA), Enterococcus faecalis, Clostridium difficile, Escherichia coli, а також віруси, як-от Covid-19, норовірус і будь-який інший збудник, що містився в сліді фекалій собаки чи птаха, який ви не помітили. Дотик до взуття, що переносить ці патогени, може призвести до інфекції, якщо не вимити руки після контакту", - додав експерт.

Дрібні камінці можуть пошкодити тверду підлогу

Ви коли-небудь дивилися на підошву свого взуття і помічали дрібні камінці, що застрягли між рельєфними частинами? Ми підхоплюємо їх, коли ходимо по вулиці, а потім приносимо додому. Після цього вони випадають, вільно переміщаючись по підлозі, коли ми наступного разу пилососимо або миємо її. Навіть якщо вони залишаються взутими, вони можуть завдати шкоди, коли ми ходимо.

Завжди використовуйте придверний килимок перед входом до будинку, щоб допомогти видалити дрібні камінці та сміття. Візуально оглядайте взуття перед тим, як зайти, - це гарна практика на випадок, якщо ви наступили на жувальну гумку чи собачі екскременти.