Ця проста вправа у 4 рази корисніша для здоров'я, ніж ходьба

Чи знали ви, що існує легка вправа, яка набагато корисніша, ніж ходьба? Вона доступна абсолютно усім.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Дивовижно проста машина

В основі своїй велосипед дивовижно простий: два колеса (звідси й назва "вело-сипед" – "дво-колісний"), педалі, що передають потужність через ланцюг на заднє колесо, та передачі, що дозволяють точно налаштовувати наше зусилля. Але ця простота приховує інженерний шедевр, який ідеально доповнює фізіологію людини.

Коли ми йдемо або біжимо, ми, по суті, контрольовано падаємо вперед, ловлячи себе з кожним кроком. Наші ноги повинні рухатися по великих дугах, піднімаючи наші важкі кінцівки проти сили тяжіння з кожним кроком. Цей коливальний рух сам по собі споживає багато енергії. Уявіть: наскільки виснажливо було б безперервно махати руками протягом години?

На велосипеді ваші ноги рухаються набагато меншим, круговим рухом. Замість того, щоб розмахувати вагою всієї ноги з кожним кроком, ви просто обертаєте стегна та литки в компактному циклі педалювання. Економія енергії відразу помітна.

Але справжні переваги в ефективності походять від того, як велосипеди передають людську силу в рух вперед. Коли ви йдете або біжите, кожен крок передбачає міні-зіткнення з землею. Ви чуєте це як шльопання вашого взуття об дорогу, і ви відчуваєте це як вібрації, що проходять через ваше тіло. Це енергія, що втрачається, буквально розсіюється як звук і тепло після того, як вона була передана через ваші м'язи та суглоби.

Ходьба та біг також включають ще одне джерело неефективності: з кожним кроком ви фактично трохи гальмуєте себе, перш ніж рухатися вперед. Коли ваша нога приземляється попереду вашого тіла, вона створює зворотну силу, яка тимчасово уповільнює вас. Потім ваші м'язи повинні працювати надзвичайно інтенсивно, щоб подолати це самонав'язане гальмування та знову прискорити вас вперед.

Легке ковзання по дорозі

Велосипеди використовують один із найбільших винаходів світу для вирішення цих проблем - колеса.

Замість зіткнення, ви отримуєте кочення кожна частина шини м'яко "цілує" поверхню дороги, перш ніж відірватися. Мало енергії втрачається на удар. І оскільки колесо обертається плавно, так що сила діє ідеально вертикально на землю, немає дії гальмування "зупинись-рухайся". Сила від вашого педалювання безпосередньо перетворюється на рух вперед.

Але велосипеди також допомагають нашим м'язам працювати якнайкраще. Людські м'язи мають фундаментальне обмеження: чим швидше вони скорочуються, тим слабшими вони стають і тим більше енергії споживають.

Це відома залежність сили від швидкості м'язів. І саме тому спринт здається набагато важчим, ніж пробіжка або ходьба - ваші м'язи працюють майже на межі своєї швидкості, стаючи менш ефективними з кожним кроком.

Велосипедні передачі розв'язують цю проблему для нас. Коли ви їдете швидше, ви можете переключитися на вищу передачу, щоб вашим м'язам не доводилося працювати швидше, поки велосипед прискорюється.

Ваші м'язи можуть залишатися в оптимальному стані як для виробництва сили, так і для витрат енергії. Це схоже на особистого помічника, який постійно регулює ваше робоче навантаження, щоб ви залишалися в зоні пікової продуктивності.

Коли ходьба все ж перемагає

Однак велосипеди не завжди кращі.

На дуже крутих пагорбах з ухилом понад 15% (тобто ви піднімаєтеся на 1,5 метра на кожні 10 метрів відстані) ваші ноги ледве можуть генерувати достатню силу через круговий рух педалей, щоб підняти вас і велосипед вгору. Ми можемо виробляти більше сили, витягуючи ноги прямо, тому ходьба (або підйом) стає ефективнішою.