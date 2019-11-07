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Оржель розповів про очікування від технічних консультацій щодо газу

Новини » Економіка     07.11.2019 - 15:40
Оржель розповів про очікування від технічних консультацій щодо газу
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій

Українська сторона налаштована конструктивно перед технічними консультаціями у Брюсселі щодо підписання угод щощдо транспортування газу по території України. Про це міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Оржель, чергові технічні консультації у Брюсселі відбудуться у 8 листопада 2019 року.

"На таких технічних зустрічах важливо напрацювати всі можливі сценарії розвитку подій. Українська сторона налаштована конструктивно. Надіюся, на таку ж позицію усіх учасників процесу", - написав він.

Оржель розповів про очікування від технічних консультацій щодо газу

Нагадаємо, тристоронні технічні консультації України, Європейського союзу та Російської Федерації та на рівні експертів відбудуться 8 листопада в Брюсселі. Наступний раунд тристоронніх консультацій щодо транзиту російського газу в Європу через територію України до 2020 року заплановано на кінець листопада.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і поновити закупівлю російського газу.

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