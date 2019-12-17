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Оржель озвучив позицію України перед тристоронніми переговорами по газу

Новини » Економіка     17.12.2019 - 14:39
Оржель озвучив позицію України перед тристоронніми переговорами по газу
Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Міністр сподівається на довгостроковий газовий контракт

Україна розраховує на конструктив зі сторони учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України, які відбудуться 19 грудня. Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає прес-служба міністерства.

Як зазначив Оржель, представники України їдуть на переговори з сильною позицією.

"Для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів", - наголосив міністр.

Оржель також заявив, що він ні в якому разі не відступатиме від захисту українських інтересів у газових переговорах.

Нагадаємо, колишній заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив, що тристоронні переговори по газу у форматі Україна-ЄС-Росія на рівні міністрів пройдуть 19 грудня 2019 року. Як зазначив Шефчович, настав час дати позитивний сигнал ринкам і споживачам.

Прес-служба НАК "Нафтогаз України" 16 грудня повідомила, що ніяких домовленостей щодо транзиту російського газу по території України після 2019 року у переговорах з "Газпромом" на даний момент не досягнуто. За даними прес-служби, між сторонами йдуть переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

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