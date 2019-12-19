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Новак: готов проект соглашений по газу

Новости » Политика     19.12.2019 - 21:57
Новак: готов проект соглашений по газу
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация подготовили проект соглашения по газу. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время проект соглашения будет доработан.

Также он отметил, что Украина, Россия и Еврокомиссия в ближайшее время выйдут на окончательные договоренности по газу.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Украина, Еврокомиссия и Россия в ходе газовых переговоров достигли принципиального соглашения. При этом он отметил, что переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными.

Отметим, 12 декабря НАК "Нафтогаз" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале следующего года. В случае прекращения транзита российского газа Украина будет получать газ с западного направления.

Позже исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности на переговорах в Вене. По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения на разных уровнях.

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