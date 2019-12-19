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Оржель назвав рішення щодо транзиту газу "якісно відпрацьованим"

Новини » Політика     19.12.2019 - 22:18
Оржель назвав рішення щодо транзиту газу "якісно відпрацьованим"
Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Щодо транзиту газу наблизилися до підписання фінальних договорів

На переговорах з транзиту газу в Берліні сторони виробили рішення, які наближають підписання контрактів. Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, сторони сьогодні підготували кінцевий протокол рішення.

"Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столиць, тобто ми повинні погодити ці позиції... Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін", - підкреслив Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Також стало відомо, що угода щодо транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня. Очікується, що завтра контракт на транзит з 1 січня 2020 року буде фіналізовано.

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