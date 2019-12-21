Оржель дал прогноз цен на газ после пакетного соглашения с Россией

Мировая тенденция к снижению цен на газ продолжится
Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, дает основания рассчитывать на дальнейшие снижение цены газа. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Оржель, в долгосрочной перспективе сохранится "тренд на снижение цены на газ, учитывая, что все стабильно и никак не срывается ситуация".
Министр заявил, что переговоры по газу между Украиной и Россией с участием Еврокомиссии проходили конструктивно, и поблагодарил все стороны.
Как подчеркнул Оржель, достижение договоренности по газу несет позитив для всех сторон. "Давайте откровенно, Российская Федерация также находится в конкурентной борьбе за европейские рынки. И когда ты занимаешь неконструктивную позицию, на тебя смотрят с непониманием".
"Так получилось, что это компромиссное решение, которое удовлетворяет всех и играет очень позитивно на энергетические рынки", - констатировал он.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.
Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно.