Оржель дал прогноз цен на газ после пакетного соглашения с Россией

Фото: Алексей Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

Мировая тенденция к снижению цен на газ продолжится

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, дает основания рассчитывать на дальнейшие снижение цены газа. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, в долгосрочной перспективе сохранится "тренд на снижение цены на газ, учитывая, что все стабильно и никак не срывается ситуация".

Министр заявил, что переговоры по газу между Украиной и Россией с участием Еврокомиссии проходили конструктивно, и поблагодарил все стороны.

Как подчеркнул Оржель, достижение договоренности по газу несет позитив для всех сторон. "Давайте откровенно, Российская Федерация также находится в конкурентной борьбе за европейские рынки. И когда ты занимаешь неконструктивную позицию, на тебя смотрят с непониманием".

"Так получилось, что это компромиссное решение, которое удовлетворяет всех и играет очень позитивно на энергетические рынки", - констатировал он.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно.